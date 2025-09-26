¥·¥ã¥ª¥ß¤ÎEV¡ÖSU7¥¦¥ë¥È¥é¡×¡á26Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÃæ¹ñ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÂç¼ê¾®ÊÆ²Êµ»¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ï26Æü¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÇÅ¹ÊÞÅ¸³«¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò³«¤­¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹âµéEV¡ÖSU7¥¦¥ë¥È¥é¡×¤ò28Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎEV¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Ö¥·¥ã¥ª¥ß¥¹¥È¥¢¡×¤òÅÔ»ÔÉô¤Ç³ÈÂç¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¸øÉ½¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£ÆüËÜË¡¿Í¤Î