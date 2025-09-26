タブレットに向かって手話で話しかけるソフトバンク社員＝25日、東京都港区ソフトバンクが、人工知能（AI）による手話言語の変換ツールを、11月に開催される聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」で活用する。タブレットに向かって手話で話しかけると、自動で文章に翻訳し相手側の画面に表示。ろう者と健聴者の対話を補助し交流拡大を図る。2021年から自治体などに提供するコミュニケーションアプリ「SureTalk（