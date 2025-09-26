集英社は9月26日、年4回刊行していた「MORE」（紙版）の刊行を一旦終了すると発表しました。全盛期を知る読者の間では、「ショックだなあ」「一番好きな雑誌でした」「ファッションのお手本でした」など、悲しみの声が広がっています。【写真】集英社「MORE」大切なお知らせ（全文）同誌編集部は公式サイトの中で、「突然のご報告ではありますが、本日、2025年9月26日発売『MORE Autumn 2025』号をもちまして雑誌『MORE』の刊行を