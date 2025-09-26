取材に応じる「顧みられない病気の新薬開発イニシアチブ（DNDi）」のルイス・ピサロ代表＝8日、ジュネーブ（共同）国際非営利組織「顧みられない病気の新薬開発イニシアチブ（DNDi）」のルイス・ピサロ代表が26日までに、本部を置くスイスのジュネーブで取材に応じた。気候変動の影響でデング熱などが「急速に拡大している」と指摘し、日本に感染症研究での協力強化を期待していると述べた。DNDiは、アフリカの保健や福祉の向