Ì±´Ö´ë¶È¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¿ä°ÜÌ±´Ö´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤ä¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤é¤¬2024Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤ËÆÀ¤¿µëÍ¿¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤«¤é3.9¡óÁý¤¨¤Æ477Ëü5Àé±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬26Æü¡¢¹ñÀÇÄ£¤ÎÌ±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢¿äÄê¼êË¡¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿1949Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ­¤Ë¤è¤ëÄÂ¶â¾å¾º¤ä¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤­¾å¤²¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤ÏÃËÀ­¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤¬586Ëü7Àé±ß¡¢½÷À­¤Ï333Ëü2Àé±ß