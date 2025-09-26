ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > きっかけは「興味本位で始めた」売春の客待ちをする女性が路上に立つ… 売春・買春 時事ニュース MBSニュース きっかけは「興味本位で始めた」売春の客待ちをする女性が路上に立つ理由 2025年9月26日 15時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ホストクラブなどに通うお金を稼ぐため、路上買春をする女性がいるという ある18歳女性は、メンズコンセプトカフェを知り興味本位で始めたと語る メンコンには毎日通ったといい、半年間で約200万円を注ぎ込んだと説明した 記事を読む おすすめ記事 一見ガタイが良くて頼りになりそうな男性。しかし、こんな人は夫にはできない！／自己肯定感が低いので人生リノベします（7） 2025年9月22日 20時1分 「某証券会社で運用したら利益が出る」LINEのオープンチャットで勧められ50代女性が2000万円余りをだまし取られる 北九州市 2025年9月22日 13時12分 働く女性のコミュニティSNS「CORE」が、所属企業の「口コミ機能」をリリースしました。 2025年9月24日 10時0分 「まさか彼女が！？」彼氏の元カノが気になり、会ってみたら知っている人で思わず… 2025年9月23日 5時1分 セクハラ認定後、口止めか 沖縄・南城市長が職員に 2025年9月24日 22時23分