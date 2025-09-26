きっかけは「興味本位で始めた」売春の客待ちをする女性が路上に立つ理由MBSニュース

きっかけは「興味本位で始めた」売春の客待ちをする女性が路上に立つ理由

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ホストクラブなどに通うお金を稼ぐため、路上買春をする女性がいるという
  • ある18歳女性は、メンズコンセプトカフェを知り興味本位で始めたと語る
  • メンコンには毎日通ったといい、半年間で約200万円を注ぎ込んだと説明した
