クマ岩手県で26日、住宅前などでクマ被害が相次ぎ、2人がけがをした。いずれも意識はあるという。岩手署によると午前5時55分ごろ、葛巻町江刈の住宅で、玄関前にいた住人の無職女性（77）がクマに襲われ、頭や顔などに切り傷を負った。病院に搬送されたが、命に別条はない。女性は近くの畑から帰宅した直後、背後から覆いかぶさられて転倒した。現場は周囲に畑が広がる山間部。滝沢市柳沢の山林では午後0時20分ごろ、男性会