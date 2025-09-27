【J3第29節】(プラスタ)八戸 1-0(前半1-0)鹿児島<得点者>[八]澤上竜二(14分)<退場>[鹿]ジョアオ(81分)<警告>[八]中野誠也(45分+3)、稲積大介(48分)、蓑田広大(71分)[鹿]ジョアオ2(65分、81分)観衆:2,673人主審:山岡良介└J2初昇格を目指す八戸が鹿児島との天王山に勝利!「自分たちのサッカーはこれ」今季11度目の1-0勝利