愛知県日進市の牧場付近で撮影された劇中場面（井上雅貴監督提供）愛知県日進市の牧場や岐阜県下呂市の森がロケ地となったホラー映画「男神」の全国公開が始まった。ユーチューブで人気を博した怪談が原案。取材に応じた井上雅貴監督は、動物や自然を捉えた映像美を通じ「聖なるものが持つ畏怖」を体感できる作品を目指したと話した。あらましはこうだ。新興住宅地の工事現場で突如、巨大な穴が見つかる。穴は「根の国」へ通じ