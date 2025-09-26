がらりが、新曲「さあ乾杯！」を10月8日にリリース。また、同楽曲が10月3日深夜24時42分より放送がスタートするドラマ『晩酌の流儀４ ～秋冬編～』（テレビ東京系）のエンディングテーマ曲に決定した。 （関連：【画像あり】がらり、本人が制作した新曲「さあ乾杯！」ジャケット写真） がらりは昨年、ドラマ『晩酌の流儀３』のオープニングテーマも担当しており、シリーズ2