J2サガン鳥栖は26日、DF木本恭生（32）が右ハムストリング損傷で全治8週間と診断されたと発表した。13日の甲府戦で負傷した。静岡県出身の木本は静岡学園高から福岡大を経て2016年、当時J2のC大阪に入団。21年にJ1名古屋に移籍した後、22年からはFC東京でプレー。今年8月からJ2鳥栖に期限付き移籍した。今季はJ1リーグ戦に7試合に出場、J2リーグ戦は5試合出場。いずれも無得点。