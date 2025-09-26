フリーアナウンサーの後藤楽々（らら）が自身のインスタグラムを更新。ナイターゴルフを楽しんだことを投稿した。【動画】これが元アイドル・現フリーアナのスイングなの!?【本人のInstagramより】愛知県出身の後藤はアイドルグループSKE48のオーディションに合格して芸能活動を開始した。卒業後はセント・フォースに所属し、現在はフリーアナウンサーやタレントとして活躍。趣味はゴルフでインスタのプロフィール欄にはベストスコ