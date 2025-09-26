＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン初日◇26日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、吉本ここね、三ヶ島かなが6アンダー・首位に並んでいる。【写真】きょうの都玲華さんはミニスカスタイル3打差3位タイには稲見萌寧、菅楓華、ルーキーの吉田鈴、徳永歩、神谷桃歌、アマチュアの澤田珠里ら12人が続いている。2週連続優勝を狙う神谷そら、2