テレビ朝日系『緊急取調室』ファン大感謝イベントが26日、都内で行われ、主演の天海祐希をはじめ、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介、塚地武雅、でんでん、小日向文世らおなじみのキャストが勢ぞろいした。会場にはチケットに当選したファン約450人が集まった。【集合ショット】和気あいあい！仲良く手を合わせる天海祐希＆速水もこみちら本作は、天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で