タレントのMatt（31）が26日、自身のインスタグラムをストーリーズを更新。イタリア・ミラノで遭遇した女優の榮倉奈々（37）、飯豊まりえ（27）との3ショットを公開した。榮倉、飯豊との仲良し3ショットを公開したMatt。「買い物してたらミラノでばったり」と説明した。「お二人共さすが美人すぎる」と両隣の女優を絶賛した。榮倉もイタリアを訪れていることを自身のインスタグラムで報告している。