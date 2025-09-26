日本HPは9月25日、Riot Gamesとのコラボレーションによるゲーミングデスクトップ「OMEN 35L VALORANT Limited Edition」を発表しました。ここでは、9月25日から開幕した「東京ゲームショウ2025」のOMEN＆HyperXブースで開催された発表会の模様をお伝えします。OMEN 35L VALORANT Limited Edition発表会の舞台となった、東京ゲームショウ2025会場内のOMEN＆HyperXブースHP.inc シニアバイスプレジデント兼ゲーミングソリューション