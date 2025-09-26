ドラゴンズの今年レギュラーに定着し、大きな活躍を見せる上林誠知選手(30)。ファンの応援が活躍の源となっていました。 今シーズン、ここまで130試合に出場。移籍2年目でチームに欠かせない存在となった上林誠知選手。 5月にはホームランを量産し、月間ドデVPを獲得。 8月にはヒットを量産し月間打率.349。自身7年ぶりの規定打席到達も成し遂げました。 「何かもうあっという間だったので