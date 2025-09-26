秋田朝日放送 ２６日朝早く秋田県仙北市角館で犬の散歩をしていた６２歳の男性がクマに襲われました。男性はあごの骨が折れる大けがをしました。 警察などによりますと、２６日午前５時半すぎ仙北市角館町白岩で、犬の散歩をしていた６２歳の男性がクマに襲われました。男性は自力で自宅に戻って同居する家族が消防に通報し、秋田市内の病院に搬送されました。命に別状はありませんが、右のあごの骨が折れる大けがをしたほ