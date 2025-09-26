■『RIZIN.51』全選手インタビュー（26日／名古屋市内ホテル）フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが、ビクター・コレスニックとの初防衛戦に向けて「ずっと練習してきて防衛戦の準備をしてきた」と勝利に向けた自身を語った。【動画】堀江圭功、憧れの長渕剛との対談で初告白「結婚してないけど、男の子が1人いるんです」昨年6月にRIZINに初参戦したシェイドゥラエフは、圧倒的な強さで武田光司、フアン・アーチ