17LIVEは、イチナナショッピングの新機能としてアプリ内通貨「ベイビーコイン」で利用できる「イチナナガチャ」を導入した。 （関連：【画像あり】「イチナナガチャ」コレクション例） 本機能は、ライブ配信中の配信ルームやプロフィールページから、ユーザーが保有している「ベイビーコイン」で、ライバーが自由に設定できる画像、音声のデジタル商品をガチャ形式で楽しめ