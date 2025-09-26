Image: COCOKARA_biz こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。朝の満員電車で、ふと自分のスーツ姿を車窓に映してみると…あれ、なんだか野暮ったい。原因はポケットに入れたスマホでした。せっかくのジャケットラインが台無しです。かといって首から下げるストラップや肩掛けポーチは、どうにもカジュアルすぎる。ビジネスシーンでは浮いてしまいま