味の素が３日ぶりに反発。株価は株式分割考慮後の最高値を更新した。大和証券は２５日、同社株の投資判断を「３（中立）」から「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は２７００円から４８００円に見直した。同社を「食品業界のコア銘柄」とし、食品事業のグローバル成長やＡＢＦ（味の素ビルドアップフィルム）の電子材料などで２ケタ増益を予想。２６年３月期の連結事業利益は前期比１４．２％増の１８