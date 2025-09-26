午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０８１、値下がり銘柄数は４６５、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に不動産、建設、食料、保険など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS