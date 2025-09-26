取材・文：木川誠子撮影：大嶋千尋編集：錦織絵梨奈／マイナビウーマン編集部日本のフェムテックを象徴する生理カテゴリーには、生理管理アプリやオンラインピル処方、吸水ショーツなどのサービス・アイテムが存在しています。これらはどちらかというと生理を快適にするためのもの。そして今、PMSや生理痛といった生理にまつわる不調の改善につながるのではないかと、生理を可視化するためのアイテム、経血検査キット『reanne kit