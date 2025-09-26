2025年10月23日から26日まで、「香港ワイン＆ダイン・フェスティバル」が、香港・セントラル・ハーバーフロントで開催されます。■食とワイン好き必見のグルメイベント香港の象徴的なウォーターフロントの会場が壮大な美食の祭典の舞台となります。今年は、著名な専門家が厳選したワインが並ぶ「グランド・ワイン・パビリオン」や、世界的に有名なシェフたちのコラボレーションが楽しめる同イベント限定レストラン「テイスティング