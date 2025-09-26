KEF JAPANは9月24日、ポータブルBluetoothスピーカーの新モデル「Muo」をmyKEF会員限定で発売した。カラーは7色展開で、価格は3万9600円。●アルミ筐体の高級感とデザイン性 カラバリ豊富で野外でも使えるスピーカーMuoは外出先でも高音質のサウンドを楽しめるポータブルスピーカー。ドライバーユニットには、専用開発のレーストラックドライバーを採用。低音をゆがみなく、低消費電力で再生できるのが特徴だ。ハイエンドク