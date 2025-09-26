北村匠海がInstagramで、主要キャストの柳井嵩として出演したNHK連続テレビ小説『あんぱん』の最終回を報告。のぶ（今田美桜）と愛犬とのモノクロショットを公開した。 【写真】北村匠海が今田美桜と愛犬とほほ笑む『あんぱん』最終回オフショット①② ■『あんぱん』が最終回を迎えた日に感謝のメッセージ “アンパンマン”を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにオリジナルストーリーを描