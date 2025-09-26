「私の俳優としての未来に期待してくれていた関係者、ファンのかたを裏切ることになってしまったことを深く反省しております」9月24日、麻薬取締法違反で逮捕された俳優の清水尋也被告が保釈され、集まった報道陣に向かって、約15秒間、深々と頭を下げた。人気俳優が起こした不祥事は波紋を広げている。「清水被告は、4日に自宅で乾燥大麻を所持していた疑いで逮捕されました。取り調べでは、アメリカ留学中に初めて大麻を使用し