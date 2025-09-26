北海道知内町元町の住宅で2025年9月26日午前4時15分ごろ、玄関の風除室の網戸が壊され、ブドウが散乱しているのを、新聞配達をしていた夫婦が発見し、警察に通報しました。当時、この住宅の住人は不在で、風除室の中には、近所の人が届けたブドウが置いてあったということです。ブドウはクマに食べられ散乱した状態で、窓ガラスにはクマの足跡も残されていました。また、この通報を受けて現場に向かっていた警察官が午前4時40分こ