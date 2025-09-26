「ルールは、ひとつ。なにがなんでも、またまた脱出せよ。」「水曜日のダウンタウン」藤井健太郎×クロちゃん×大人気芸人たちが織りなす、耐久ギリギリなバラエティー『大脱出』がパワーアップして登場しました。9月3日より配信スタートした『大脱出3』（大脱出 シーズン3）はDMM TVで独占配信中となっています。シーズン1、2では地面に埋められたクロちゃんを軸に、様々なギミックが仕掛けられてきました。かつて『大脱出2』の配