女優の榮倉奈々（37）が26日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。イタリア語で「イタリアの一日」と書き出した榮倉。旅先でのオフショットを複数掲載した。街中でのショットでは秋を感じさせるニットコーデを公開。この投稿にファンからは「素敵な景色とかわいい奈々ちゃん」「奈々ちゃんも萌え袖、きゃわ」「サイコー！！！」など絶賛するコメントが寄せられた。