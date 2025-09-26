歌手の倖田來未（42）が26日、東京・渋谷のSHIBUYA109で開催中の自身のデビュー25周年記念イベントに訪れた。5年後のデビュー30周年に向けて誓いを立てた。“聖地”での初企画展。デビュー5周年の05年にはベスト盤のPRとして100人の倖田來未と渋谷の街を歩いた。今後、渋谷の街でやってみたいことについて「100人の倖田來未を超えるものをやりたい！ちょっと2030年まで待ってもらっていいですか？」とエンターテイナーとして楽