アメリカの司法省は連邦大陪審がトランプ大統領の政敵として知られるFBIのコミー元長官を偽証罪などで起訴したと発表しました。司法省によると、連邦大陪審は25日、FBIのコミー元長官を偽証罪と機密情報開示に関する手続きを妨害した罪で起訴したということです。コミー元長官は、トランプ氏が勝利した2016年の大統領選挙に関する「ロシア介入疑惑」をめぐり、FBIの捜査を指揮したことでトランプ氏との関係が悪化。トランプ氏はコ