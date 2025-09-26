女子三段跳び世界記録保持者のロハス国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会は、9日間の熱戦を終えて21日に幕を閉じた。女子三段跳びの世界記録保持者で、今大会は銅メダルだったユリマル・ロハス（ベネズエラ）は、ファンにメダルを手渡すサービス精神を見せていた。世界陸上では17年ロンドン大会から前回23年ブダペスト大会まで4連覇。昨夏のパリ五輪はアキレス腱を痛めて欠場した29歳の女王は、東京で復権の5連覇と