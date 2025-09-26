女優のジェニファー・アニストン（56）は、心が沈んだときには「愛情深い友人」や「心が安らぐ食べ物」に頼ることが多いという。人気ドラマ『フレンズ』などで知られるジェニファーは、気分が落ち込んだときには親友に電話をかけて集まりを企画したり、家でハンバーガーやメキシコ料理を楽しんだりするそうだ。 【写真】ジェニファーが自宅豪邸を公開超高級家具にクリスタル景色もすごすぎた