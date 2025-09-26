YOHEI OHNOが2026年春夏コレクション「a pure sex」を発表しました。前シーズンに対する手応えと社会的な反応のズレを契機に生まれた今季は、迷いや停滞に正直であることを起点とし、新たな美学の可能性を探る姿勢が強く刻まれています。Courtesy of YOHEI OHNO他者と混ざり合うプロセスデザイナーは自身の造形美学に閉じこもるのではなく、アシスタントを含むチームでフォルムメイキングを進め、近しいデザイナーたちと意見を交わ