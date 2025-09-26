アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』（以下、『プリコネR』）と大型温浴施設「豊島園 庭の湯」のコラボイベントが、2025年9月25日（木）〜10月26日（日）の期間限定で開催。期間中は、コラボ入館券の購入でコラボ手ぬぐいが貰えるほか、温泉ならではの「サウナハット」や「ミニ暖簾キーホルダー」などのオリジナルグッズの販売、作品の世界観を表現したコラボメニューの提供、ゲーム内イベントをイメージしたコラボ風呂など