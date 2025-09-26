近所の中華料理店が閉店した。大盛り炒飯が人気のいわゆる町中華で、30年以上にわたって地元客に愛されてきた店だが、ご主人の体力が衰え、後継者もいないため店をたたむという。▼外食業界は旺盛なインバウンド需要に支えられ、コロナ禍で落ち込んだ市場の回復が進んでいる。日本フードサービス協会の月次売上高は21年12月から44か月連続で前年を上回り、価格改定や人手不足の影響は見られるものの、売上高は好調に推移している。