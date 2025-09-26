「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・第２日」（２６日、泉ケ丘ＣＣ＝パー７１）今季１勝の小平智（３６）＝アドミラル＝が前半を１ボギーで１打落としたものの、後半は１イーグル、３バーディーの３１でまとめこの日４アンダー、通算１０アンダーで、午前組では首位と１打差でホールアウトした。前半はスコアを伸ばせず「ずっとイライラしてた」と話した小平。ハーフターン後の４番で、残り８５ヤードからの２打目が直接