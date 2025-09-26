韓国の李在明大統領は、北朝鮮が核兵器を搭載しアメリカ本土を攻撃できるICBM＝大陸間弾道ミサイルの開発において、最終段階に達しているとの見方を示しました。国連総会のためアメリカを訪問中の李大統領は25日、北朝鮮のICBMの開発について、ほぼ最終段階に達し「大気圏への再突入技術だけを残した状態」で、その課題も「まもなく解決される可能性が高い」と話しました。また、北朝鮮は体制維持のために必要な核兵器はすでに確保