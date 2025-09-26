韓国放送局・Ｍｎｅｔで放送された、グローバルＫ−ＰＯＰボーイズグループプロジェクト「ＢＯＹＳＩＩＰＬＡＮＥＴ」（ボイプラ２）が２５日にファイナルを迎え、８人のデビューメンバーが決定した。この日の放送では、グループ名が「ＡＬＰＨＡＤＲＩＶＥＯＮＥ」（アルファドライブワン）になったことが伝えられ、ＭＣのキム・ジェジュンから「必ず最高になるという目標と情熱、推進力を持ったひとつの公式チームと