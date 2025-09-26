２６日に放送されたＴＢＳ系「ひるおび！」では、自民党の総裁選で小泉進次郎氏の陣営が動画配信サイトに好意的なコメントを書くように、陣営関係者に依頼したという報道について、小泉氏がこの日発言した言葉を紹介した。小泉氏は、陣営側が動画配信サイトにやらせともとれる、好意的なコメントを書くよう陣営関係者に依頼したと報じられたことに「一部行きすぎた表現があったことについては適当ではなく、二度とこういう事が