ニューストップ > 国内ニュース > 「ジグザグ天気」で咳急増…受診患者が「1.5倍増」 猛暑も影響か 気温 猛暑 感染症 花粉症 アレルギー 病気 時事ニュース FNNプライムオンライン 「ジグザグ天気」で咳急増…受診患者が「1.5倍増」 猛暑も影響か 2025年9月26日 14時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 9月下旬に入り、全国で寒暖差の大きな日が続いている 都内のクリニックによると、咳の症状を訴える患者は例年の1.5倍に増加 院長は百日ぜきなどの可能性や、秋の花粉症が影響している可能性を指摘した 記事を読む おすすめ記事 自宅冷凍庫に長女の遺体「20年前に入れた」75歳女を逮捕 2025年9月25日 17時48分 【秘蔵写真で紡ぐ】竹内結子さん（享年40）「亡くなってちょうど5年」あなたの笑顔を忘れない 2025年9月26日 8時0分 ピンポーン「目的不明の訪問」どうする？ インターホン映像に映らない動きも……恐怖体験に反響 2025年9月24日 7時5分 田中みな実 “やりすぎ美容法”に疑問の声も…朝のルーティン動画で見せた“大量サプリメント摂取”にファン驚愕 2025年9月25日 17時50分 「水着をずらして性器を...許せない」スイミングスクールで娘が盗撮被害 インストラクターの男は「バレるリスクも低く都合よかった」なぜ防げなかった？ 「二度と被害者を出させない」両親はスクール側に"第三者による検証"求め民事調停を申し立て 2025年9月25日 20時0分