首都圏を中心にマンション価格の高騰が続くなか、公明党の斉藤代表は「住宅を必要とする若者や子育て世帯が手を出せない深刻な状況だ」と述べ、党内で対応策を検討する考えを示しました。公明党の斉藤代表はきょう午前の会見で、マンション価格が高騰し「若者や子育て世帯が手を出せない状況だ」としたうえで、投機目的での取り引きを問題視しました。また、秋に予定される臨時国会の代表質問でも言及し、国会で問題提起する考えを