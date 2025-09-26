FCポルトはUEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズでザルツブルクと対戦。後半アディショナルタイムのウィリアム・ゴメスのゴールにより1-0と初戦を勝利で飾った。マン・オブ・ザ・マッチに輝いたのは、今夏アーセナルから加入したDFヤクブ・キヴィオルだ。キヴィオルはこの試合で4回のクリア、4回のシュートブロック、2回のインターセプト、2回のタックルを記録。また、デュエルでは地上戦2戦、空中戦3戦で全勝、ポルトの堅守を牽