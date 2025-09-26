伊藤 蘭が、全国6都市9公演をめぐるホールツアー『伊藤 蘭 コンサートツアー 2026～Dance on! Love on!～』を2026年4月より開催する。 （関連：キャンディーズからBABYMETALまで「アイドルとロック／メタル」の40年史を読み解く） 2026年にソロデビュー7周年を迎える伊藤 蘭。本ツアーは、キャンディーズの解散日である4月4日の神奈川 カルッツかわさき ホ&#