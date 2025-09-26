SOUL FOOD JAM実行委員会は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開かれている「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」で、フードフェス「SOUL FOOD JAM（ソウル フード ジャム）」を開催している。「三元豚の名古屋味噌カツ丼」や「味仙 台湾ラーメン」、「世界の山ちゃん 幻の手羽先」などの名古屋めしをはじめ、「飛騨牛肉寿司」や「広島お好み焼き」、「ガパオライス」など国内や世界のソウルフードな