25日、FIFAがオフィシャルサイトで公表している補強禁止クラブの一覧にヴァンフォーレ甲府の名前が入ったことが大きな話題となった。その内容を受け、ヴァンフォーレ甲府が公式サイトで声明を発表。補強禁止処分の通達があったことは事実であると認めた上、早期解決に向けて動いていると表明した。「本件につきましては、2022年8月1日〜2023年12月31日までトンベンセFC(ブラジル)から期限付き移籍にて弊クラブに所属しておりました