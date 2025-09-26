男子プロゴルフでツアー３１勝の片山晋呉（５２）が２６日に自身のインスタグラムを更新し、６月から２か月ほど入院していたと明かした。「骨に菌が入ってしまい」起き上がることができなくなったと説明。既に退院して１か月がたち、リハビリに励んでいるという。「６月から二か月ほど入院をしていました…」と報告。「骨に菌が入ってしまいまったく起き上がる事出来ない状態になりました」（原文ママ）と症状を明かした。既に