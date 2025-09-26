セブン‐イレブンは、チョコとマシュマロを組み合わせた菓子「セブンプレミアム チョコっとマシュマロ」を9月30日より、数量限定で発売する。販売エリアは全国で、価格は118円(税抜)。「セブンプレミアム チョコっとマシュマロ」は、ふんわり食感のマシュマロに、ミルクチョコレートをコーティングしたチョコレート菓子。ちょっと食べたい時にぴったりなサイズと手頃な価格が特徴。「セブンプレミアム チョコっとマシュマロ」2025